روائية تكشف عن العالم الموازي وعلاقته بالوعي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الكاتبة والروائية ريم الأنصاري، مؤلفة رواية "في عالم موازي"، إن الخيال عند البنات مهم جدًا ولكن لا بد أن تدرك وتعي أين هي من العالم الحقيقي، مشيرة إلى أن هناك عالم موازى مفيد، ولكن الوعي أهم شىء في الحياة لدى الرجل أو المرأة.

وأضافت "الأنصاري"، خلال لقائها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوعي شىء مهم فى حياة الرجل بحيث لو دخل عالم موازى خاص به لا بد وأن يدرك كيفية الخروج من هذا العالم إلى العالم الحقيقي الخاص به، بينما المرأة تختلف عن الرجل لأن مشاعرها تُحددها بنفسها وتتحكم فيها بشكل طبيعي.

وتابعت: "المرأة بشكل عام هي التي تُحدد تفكيرها عن الرجل، ولكن دخول العالم الموازي لدى المرأة أو الرجل ليس له أي دخل بالمشاعر أو التفكير ولكن يرتبط بالخيال والوعي في نفس الوقت".

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