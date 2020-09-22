روائية تكشف علاقة السوشيال ميديا بالعالم الموازي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الكاتبة والروائية ريم الأنصاري، مؤلفة رواية "في عالم موازي"، إن هناك عالم موازي مفروض على البشرية كلها وهو عالم السوشيال ميديا، بحيث لو لم أكون بداخله سأكون غريبة على هذا العالم، مشيرة إلى أن كل شىء يأتي الآن عن طريق السوشيال ميديا.

وأضافت "الأنصاري"، خلال لقائها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكاتب عندما يقوم بالكتابة يتضح أمامه عدة تجارب خاضها وأشخاص أمامه من خلال العقل الباطن ويختار منها الشخص بطل روايته ويكتبها.

وتابعت: "لا بد أن يقوم الشخص بعمل تغيير لحياته والبدء من جديد في عمل يحبه ويعشقه ويجيد فيه"، مشيرة إلى أن هذا ليس عالم موازي ولكنه مرحلة من الحياة والبدء فى تجربة جديدة لاستكمال الحياة.

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