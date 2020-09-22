روائية: العالم الموازي نوع من أنواع الهروب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الكاتبة والروائية، ريم الأنصاري، مؤلفة رواية "في عالم موازي"، عن تفاصيل روايتها الجديدة بأن بطليها طارق وسلمي وهم زوجين تزوجا عن قصة حب كبيرة، في جو من الهدوء والطمأنينة، لدرجة أنها تتخلى عن نفسها من أجل إسعاد زوجها وأولادها.

وأضافت "الأنصاري"، خلال لقائها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم الموازي نوع من أنواع الهروب، مشيرة إلى أن هناك نساء يقمن بعمل توازن ما بين عملهمن وبين أزواجهن ويعيشان في سعادة، بينما هناك نساء يتركن كل شىء من أجل أزواجهم لدرجة خسارة نفسها وأهلها وكل ما لديها من أجله.

وتابعت: "أنا مع المرأة التي لا بد أن يكون لها مورد مالي خاص بعيدًا عن زوجها، سواء عن طريق عمل خاص أو أي شىء آخر"، مشيرة إلى أن هناك نساء يهربن من حياتهن البائسة إلى مخرج آخر لكي تعيش حتى لو على حساب نفسها وحريتها وذلك عن طريق عالم موازي تختاره بإرادتها.

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