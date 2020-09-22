"بوتين" يدعو لمؤتمر دولي حول لقاحات كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
الفجر
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تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوزيع اللقاح الذي صممته روسيا ضد فيروس كورونا المستجد لكل الراغبين فيه من موظفي الأمم المتحدة، داعيا لعقد مؤتمر دولي حول إنتاج الأمصال.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "القدرات العلمية والإنتاجية والخبرة السريرية للأطباء الروس مكنت من تصميم مجموعة أنظمة فحوص وأدوية طبية لرصد وعلاج فيروس كورونا، ليتم لاحقا تسجيل أول لقاح ضد في العالم وهو سبوتنيك V"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأردف بوتين: "أكرر أننا منفتحون ومصممون تماما على الشراكة. وفي هذا السياق نتقدم بمبادرة لعقد مؤتمر افتراضي في أسرع وقت ممكن على مستوى عال بمشاركة الدول المهتمة بالتعاون في مجال إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا".

وتابع: "إننا مستعدون لمشاركة خبراتنا ومواصلة العمل مع كل الدول والمؤسسات الدولية، وهذا الأمر يخص كذلك توريد اللقاح الروسي، الذي أثبت سلامته وأمنه وفعاليته، إلى البلدان الأخرى".

وأوضح بوتين أن "روسيا على يقين بضرورة استخدام كافة قدرات الصناعة العالمية في مجال الأدوية حاليا لضمان إمكانية الوصول الحر إلى اللقاحات بالنسبة إلى مواطني جميع الدول".

وأشار إلى أن "كل شخص يمكن أن يواجهه الفيروس الخطير، وصل فيروس كورونا كذلك إلى موظفي الأمم المتحدة ومقرات المنظمة ومؤسساتها الإقليمية. روسيا مستعدة لتقديم كافة المساعدة الكافية للموظفين الأمميين، ونقترح في هذا الخصوص تقديم لقاحنا مجانا لتطعيمهم على أساس طوعي. نتلقى طلبات حول هذا الأمر من زملائنا في الأمم المتحدة، ولن نتركها دون رد".

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