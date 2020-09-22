اللجنة القضائية لنواب 2020 في الدقهلية تتسلم أوراق 279 مرشحا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرحت اللجنة القضائية لنواب برلمان ٢٠٢٠ بالدقهلية برئاسة المستشار تامر الخطيب والأعضاء المستشار أحمد السعيد والمستشار علاء السعدني والمستشار محمود إسماعيل والمستشار محمد واعر، باستلام وراق ٢٧٩ مرشحا تقدموا لخوض الانتخابات منهم ٢٢٠ في أول أيام فتح باب التقدم على مستوى المحافظة واليوم الثاني تقدم ١٣ مرشحا واليوم الثللث ٥ مرشحين واليوم الرابع بلغ عدد المتقدمين ١٤ مرشحا واليوم الخامس ١٥ واليوم السادس ١٢

وتتمثل الدوائر في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنصورة وتضم أول المنصورة وثان المنصورة، الدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة وتضم مركزي المنصورة ومحل الدمنه، الدائرة الثالثة ومقرها مركز بلقاس وتضم مراكز بلقاس والستاموني وقسم جمصة.

والدائرة الرابعة ومقرها مركز طلخا وتضم مركزي طلخا ونبروه، الدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنس وتضم مراكز دكرنس وبني عبيد وشربين، الدائرة السادسة ومقرها مركز منية النصر وتضم مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية والكردي.

والدائرة السابعة ومقرها المنزلة وتضم مراكز المنزلة وقسم المنزلة والمطريه، الدائرة الثامنة ومقرها ميت غمر وتضم مركز وميت غمر وقسم ميت غمر، الدائرة التاسعة ومقرها مركز اجا وتضم مركز اجا، الدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين وتضم مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد.

وتشهد محافظة الدقهلية ١٠ دوائر وتشمل ٢٤ قسما ومركزا ليصل إجمالي المقاعد في الدقهلية ٢١ مقعدا.

وعلي صعيد آخر، صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بتوقيع الكسف الطبي علي⁩ 44 مرشح، تقدموا للكشف الطبي، اليوم، لانتخابات مجلس النواب، ليصبح اجمالى المتقدمين للكشف 530 في اليوم الحادى عشر.

وطالبت صحة الدقهلية، المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث لأنهم ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع، مؤكدا علي أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين.
اللجنة القضائية لنواب 2020 في الدقهلية تتسلم أوراق 279 مرشحا
اللجنة القضائية لنواب 2020 في الدقهلية تتسلم أوراق 279 مرشحا
اللجنة القضائية لنواب 2020 في الدقهلية تتسلم أوراق 279 مرشحا
اللجنة القضائية لنواب 2020 في الدقهلية تتسلم أوراق 279 مرشحا

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