الليرة التركية تواصل الانهيار وسط انتهاكات "أردوغان" السياسية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:22 م
الليرة التركية
الليرة التركية
وكالات
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واصلت الليرة التركية الهبوط، اليوم الثلاثاء، وسجلت مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.67 مقابل الدولار، و9 ليرات مقابل اليور، وذلك في حين استمرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ممارسة انتهاكاته السياسية.

وهوت الليرة التركية، أكثر من 22% أمام الدولار الأمريكي، و26% أمام اليورو، منذ بداية العام لتأتي بين أسواء العملات أداء في العالم، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"،

ويذكر أن السياسة الخارجية التركية تعرض لعدة هزات في أكثر من ملف، ففى ليبيا خرج حليف أنقرة، رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، عن الاستراتيجية التركية في ليبيا، وموافقته على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، ثم إعلان نيته التنحي.

ويضاف إلى ذلك، رضوخ تركيا للضغوط الأوروبية وسحبها سفن التنقيب الخاصة بها من المياه الإقليمية اليونانية، وانتهاء بعمليات القصف الروسية لمناطق حلفاء تركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

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