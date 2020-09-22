جامعة المنصورة تناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد (صور)



تضمنت فعاليات الاجتماع، مناقشة خطة الجامعة فيما تتضمنه من اللوائح الدراسية، المقررات الدراسية، وتوزيع المقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس، والكتاب الجامعي، والجداول الدراسية، وأساليب التدريس المتبعة، وعملية التقييم، والمتطلبات التدريسية، وعملية المتابعة المستمرة.



كما تضمن الاجتماع مناقشة آليات وأسس نظم وأساليب التدريس من خلال تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة للدروس العملية والنظرية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العائد التعليمي، مع مراعاة أن تتراوح نسبة الحضور الفعلي للطلاب 50 % مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الجلسات التعليمية سواء في المحاضرات أو اللقاءات المباشرة وجها لوجه.



كما تمت الإشارة الى آليات التفاعل الإلكتروني من خلال منصة التعليم الإلكتروني للجامعة والتي تتضمن عمل محاكاة للمقررات واستخدام المعامل الافتراضية ومعامل المهارات، بالإضافة لتوضيح ملامح عملية التقييم المقترحة للطلاب والتي تتضمن الانتهاء من اعداد ومراجعة بنوك الأسئلة لكافة المقررات ورفعها على برنامج (Q-Mans).



وتم الاستماع الى مقترحات أعضاء هيئة التدريس، وفى نهاية الاجتماع أعلن الدكتور محمد عطيه البيومي عن مسابقة لاختيار أفضل قسم علمي صاحب افضل منصة تعليمية.



ناقش الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة، لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء النظام المقترح للدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2020 – 2021.حضر الإجتماع عمداء ووكلاء ومديري البرامج النوعية وأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي وهى كلًا من ( الطب، الصيدلة، طب الاسنان، الطب البيطري، التمريض، المعهد الفني للتمريض) بمدرج الدكتور أبو النجا بكلية الطب.