مستشار تعليمي عن العام الجديد: "ركزوا على التربية النفسية للطلاب"







هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".



وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".



ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".



قدمت حنان صبري، مستشار تعليمي تربوي، فكرة للمساعدة المعلمين خاصة وأنه سيقع عليهم دور كبير هذا العام في ظل استمرار أزمة كورونا، واعتماد التعليم على الشكل الإلكتروني بشكل أكبر.وأشارت "حنان"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الإعلاميتان ليلى عزب العرب وياسمين فهمي، المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنها أنشأت "جروب" للمعلمين والمهتمين بشئون التعليم ومنهم مديري مدارس، لتبادل المعلومات والخبرات، منوهة بأنهم أعدوا مادة علمية في مجالات مختلفى، وجميعها مجانية.وأضافت أنه يجب أن نركز على التربية النفسية للطلاب هذا العام أكثر من التعليم، معلقة: "لازم نركز على التربية النفسية للطلاب حتى يستقبل المعلومة".إقرأ أيضا..