حماية المستهلك: تلقينا 79 ألف استفسار و1200 شكوى خلال مبادرة "ميغلاش عليك"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:19 م
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
أحمد الشيخ
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قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى حوالي 79 الف استفسار، و1200 شكوى بخصوص مبادرة ميغلاش عليك.

وأوضح سمير خلال حفل تكريم الشركات التى حققت اكبر نسب مبيعات خلال مبادرة "ميغلاش عليك" أن  دور جهاز حماية المستهلك كان تحقيق الحوكمة فى المبادرة من خلال الرقابة على الأسواق  لتحقيق الشفافية والنزاهة وان تكون المنتجات ذات جودة عالية والتخفيضات حقيقية.

ولفت سمير الى ان الجهاز أطلق   خط ساخن وشات بوت لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين حول المنتجات بجانب مأموري الضبط القضائى الذين كانوا يتابعون المحلات المشاركة فى المبادرة بشكل مستمر.

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