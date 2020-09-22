المقاصة يقبل اعتذار إيهاب جلال.. وعلى عاشور يقود المهمة خلفًا له

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قبول الاستقالة التي تقدم بها إيهاب جلال من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بسبب تأخر مستحقاته المالية، موجها الشكر له ولجهازه المعاون على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقرر مجلس المقاصة قبول قبول الاعتذار وتوجيه الشكر للمدرب على مجهوداته مع الفريق في الفترة الاخيرة مع التأكيد على صرف مستحقاته المتأخرة  خلال الفترة القادمة.

وقرر مجلس المقاصة تكليف علي عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولى مهمة المدير الفني الجديد لفريق المقاصة خلال الفترة القادمة خاصة وأن الفريق لديه مباراة مهمة يوم الجمعة المقبل امام المقاولون العرب بالدوري، على أن يتولى جمال عمر وأحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور، خاصة بعد اعتذار حمد ابراهيم ومصطفي كمال معاوني إيهاب جلال.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة على أن مجلس الإدارة حريص على علاقاته الطيبة مع إيهاب جلال وتم قبول الاعتذار بكل ود واحترام ولن يتم إهدار حقوقه المالية هو ومعاونيه. 

وأضاف هويدي أن إيهاب جلال كان له دورا كبيرا في عودة النتائج الجيده للمقاصة في المباريات الأخيرة وتقدمه إلى وسط جدول الدوري ، ولذلك قام المجلس بتوجيه الشكر إلى جلال لدوره الرائع وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة بين النادي والمدرب بعد رحيله.

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