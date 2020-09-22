"أبو العلا"عن تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة: رسالة سياسية بامتياز

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة دائمة رسالة سياسية بامتياز، موجهة لكل من يحاول أن يتحرش بدول المنتدي.

وتابع "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن مصر تمتلك بنية تحتية في مجال الغاز، وبها محطين لإسالة الغاز وكل المقاومات، لكي تكون القاهرة مقر لمنظمة شرق المتوسط، خلاف تحقيق حقل ظهر أكبر اكتشاف في المنطقة.

وأضاف أن مرور غاز منتدى شرق المتوسط بالأراضي المصرية، سيوفر الغاز بصورة كبيرة في مصر بأسعار جيدة، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمار في مجال البتروكيميات.


ووقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

وقال الملا، إن تسجيل ميثاق تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط، تم إنجازه في 20 شهرا بين الشركاء بالإقليم، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لأي دولة ترغب في الانضمام للمنظمة، والتي سيكون لها نفع على جميع الشركاء.

وأضاف أن القطاع الخاص كان له دورا كبيرا في توقيع الميثاق، مشيرا إلى أن توقيع تحويل المنتدى إلى منظمة سيكون مفتاحا جديدا للتعاون بين الدول المشاركة.

وقالت ناتاسا بيليدس، وزيرة الطاقة القبرصية، إن قبرص تدعم مبادرة مصر منذ اللحظة الأولى، ومن المهم أن المنظمة ستدعم منتجي الغاز التابعين لها، مشيرا إلى أن أي دولة تستطيع أن تكون مراقبا داخل المنظمة.

وفي أكتوبر من عام 2018، تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره القاهرة، حيث شهد اجتماع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص في جزيرة كريت، الإعلان عن إنشاء المنتدى.

وأعلنت وزارة البترول خلال يناير 2019، أنه تم الاتفاق على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره القاهرة، حيث يشمل المنتدى عضوية كل من وزراء الطاقة في مصر، والأردن، وفلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل.

ويهدف المنتدى إلى تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

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