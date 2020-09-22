رئيس الاتحاد الألماني يكشف أمور جديدة في قضية مونديال 2006

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
يتوقع الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تكون لديه رؤية واضحة جديدة في القضية المتعلقة باستضافة ألمانيا لكأس العالم 2006، وفقا لرئيس الاتحاد فريتز كيلر.

وقال كيلر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"سيكون هناك شيئا جديدا. ولكننا نواصل مناشدة أي شخص يمكنه المساهمة بشيء ما، للمشاركة في التوضيح".

وأضاف إنه حان الوقت " لإزالة آخر ظل من هذا العام 2006،هذه المنارة لكرة القدم الألمانية. كلنا نأمل أن ننجح. ووفقا لما قيل نحن قريبون للغاية".

وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة 7ر6 مليون يورو (9ر7 مليون دولار) تلقاها فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة للمونديال من روبرت لويس دريفوس، رئيس شركة "أديداس" السابق في 2002، وهي الأموال التي وصلت في النهاية لحساب يتحكم فيه القطري محمد بن همام مسؤول كبير سابق في كرة القدم.

وعادت النقود مرة أخرى إلى دريفوس في 2005 من حساب الاتحاد الألماني عبر الاتحاد الدولي (فيفا).

ولم يتضح بعد الغرض من هذه المدفوعات.

وأدى الكشف عن القضية لسقوط فولفجانح نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني وقتها، كما أن التحقيق الذي أجراه مكتب الاستشارات القانونية "فرش فيلدز" لم يتمكن من تحقيق رؤية واضحة للقضية.

وانتهى التحقيق السويسري مع نيرسباخ ومسؤولين كبار في الاتحاد مطلع هذا العام بسبب قانون التقادم.

وقال كيلر إن هناك أخطأ كبيرة ارتكبت في الماضي، وأفادت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" مؤخرا أن خبراء الطب الشرعي من هيئة تحقيق في برلين عُهد إليهم بهذه القضية.

أخبار تهمك

الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إيهاب جلال يتخذ خطوة مفاجئة ضد مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ المنيا: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء (صور)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

07:30 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

05:36 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»