داليا زيادة: الإرهابية تتاجر بالأطفال وتستخدهم حائط صد (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:19 م
داليا زيادة
داليا زيادة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن جماعة الإخوان إرهابية وتنتعش في ظل الفوضى ولكن الشعب المصري دائما ما يخيب آمالهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه بشكل واضح ظهر استغلال الجماعة الإرهابية للأطفال كحائط صد ودائما ما يكونوا من خارج الجماعة خاصة من مراكز الأيتام ويتم تعريضهم للخطر وخير شاهد ما حدث في اعتصام رابعة المسلح وحمل الأطفال للأكفان.

وتابعت أن الهدف من استغلال الأطفال هو اهتمام أهالي الأطفال الذين يسرعون إلى أماكن التجمع لرؤية أطفالهم وإبعادهم عن الأماكن، فضلا عن المتاجرة المعروفة عن الإخوان بالأطفال.

من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

داليا زيادة الاطفال الاخوان الإعلامي احمد موسى

أخبار تهمك

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة

الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

محافظ المنيا: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء (صور)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - إيهاب جلال يتخذ خطوة مفاجئة ضد مصر المقاصة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: قطر عبارة عن شركة غاز.. والدوحة تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل

برلماني: قطر تطبع مع إسرائيل منذ الثمانينات.. وتركيا حليف لتل أبيب (فيديو)

عزة مصطفى: فيلم الإخوان سقط سقوطا مدويا (فيديو)

باحث مصري: أمير قطر يدفع أموالا لبناء مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

أحمد موسى يطلق هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان" (فيديو)

موسى: هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان" يتصدر تويتر (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

07:30 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

05:36 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»