داليا زيادة: الإرهابية تتاجر بالأطفال وتستخدهم حائط صد (فيديو)

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قالت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن جماعة الإخوان إرهابية وتنتعش في ظل الفوضى ولكن الشعب المصري دائما ما يخيب آمالهم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه بشكل واضح ظهر استغلال الجماعة الإرهابية للأطفال كحائط صد ودائما ما يكونوا من خارج الجماعة خاصة من مراكز الأيتام ويتم تعريضهم للخطر وخير شاهد ما حدث في اعتصام رابعة المسلح وحمل الأطفال للأكفان.



وتابعت أن الهدف من استغلال الأطفال هو اهتمام أهالي الأطفال الذين يسرعون إلى أماكن التجمع لرؤية أطفالهم وإبعادهم عن الأماكن، فضلا عن المتاجرة المعروفة عن الإخوان بالأطفال.



من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر

