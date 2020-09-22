وزير التموين: رؤية ودعم الرئيس "السيسي" وراء نجاح مبادرة ميغلاش عليك

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نجاح مبادرة "ميغلاش عليك" مترتب على رؤية واضحة ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم تنظيم وتعاون بين الوزارات والجهات والشركات المشاركة في المبادرة.





أكد وزير التموين خلال حفل تكريم الشركات المشاركة في المبادرة الرئاسية "ميغلاش عليك" على أن الرئيس أكد على ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجا (أصحاب بطاقات التموين) من خلال خصم اضافي بنسبة ١٠٪ لحاملى بطاقات التموين وعددهم ٦٤.٥ مليون مواطن وهو الدعم الذي تحملته وزارة المالية بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية.





وانطلقت المبادرة من أسس علمية سليمة وارقام وإحصاءات أكدت أن السوق يجب أن يتحرك بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر وللصانع والاقتصاد الكلي.





وأشار إلى أن دراسة مطالب التجار والمصنعين بمد فترة المبادرة هو يستحق النظر من كافة الوزارات خصوصا وزارة المالية.



