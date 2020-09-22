بولسونارو: البرازيل ضحية حملة وحشية على غابات الأمازون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
د ب أ
Advertisements
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في خطابه الافتتاحي الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك حملة تضليل تتعلق بغابات الأمازون ومنطقة بانتانال المدارية من أجل تشويه صورة بلاده كأكبر منتج للغذاء في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولسونارو قوله إن بلاده "رائدة في الحفاظ على الغابات الاستوائية".

ووفقاً لبولسونارو فإن البرازيل تبرز كأكبر منتج للغذاء في العالم، ولهذا السبب "هناك اهتمام كبير بنشر معلومات مضللة" حول القضايا البيئية.

وقال بولسونارو، فيما يتعلق بجائحة كورونا، فإن حكومته كانت "جريئة" في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لمنع حدوث مشكلة أكبر.

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إيهاب جلال يتخذ خطوة مفاجئة ضد مصر المقاصة

منذ ساعة و نصف

محافظ المنيا: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء (صور)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

07:30 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

05:36 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»