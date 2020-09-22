برلين تستبعد الإسراع بالتصريح بمصل كورونا في حال التوصل إليه

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
د ب أ
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استبعد وزير الصحة الألماني ينس شبان سرعة إصدار تصريح لمصل كورونا في حال تم التوصل إليه.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في فرانكفورت اليوم الثلاثاء إن السرعة ليست لها الأولوية الرئيسية في تطوير المصل بل الأمان والفعالية.

وأكد شبان أن عرض تناول المصل سيكون اختيارياً منوهاً إلى أن هناك استعداداً كافياً لدى السكان في ألمانيا لتناول المصل.

ودشن شبان في مجمع صناعي بمنطقة هوكست إجراء تجريبياً لمرفق لتعبئة معقمة للمصل المستقبلي الذي ستنتجه شركة سانوفي الفرنسية.

ويجري اختبار المصل في الوقت الراهن ومن المتوقع الإعلان عن النتائج أوائل ديسمبر المقبل.

يذكر أن هناك شركات على مستوى العالم تعكف حالياً على تطوير مصل مضاد لكورونا.

وأشار شبان إلى المصل الروسي سبوتنيك في، وقال إن الاسم يظهر أن هدف السرعة ينطبق هنا، وحذر من أن التسرع في إصدار تصريح له يمكن أن يضيع الثقة العالمية.

من جانبه، قال توماس تريومف، مدير قطاع الأمصال في سانوفي إن الشركة تطور مصلين، واضاف أن الشركة تستهدف إنتاج أكثر من مليار جرعة سنوياً، مشيراً إلى أنه يجب أخذ الاستعدادات في الوقت الحالي.

ومن المنتظر إنتاج عدة مئات من ملايين الجرعات في فرانكفورت من المصل الذي حقق أوسع نجاح والذي تطوره سانوفي مع شركة (جي إس كيه)، كما ستشارك في الإنتاج مقرات أخرى في أوروبا.

كان معهد باول-ارليش أعلن يوم الجمعة الماضي أنه يتوقع صدور تصريح لأمصال كورونا نهاية 2020 أو مطلع 2021، وذكر المعهد أن هناك تسعة أمصال مرشحة في المرحلة الثالثة والاخيرة من التجارب السريرية.

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