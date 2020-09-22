استشاري مخ وأعصاب: الألعاب الإلكترونية تؤدي لظهور سمات توحد على الأطفال (فيديو)

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حذر الدكتور أحمد عبدالقادر، استشاري المخ والأعصاب، من خطورة أن يترك الطفل لساعات طويلة أمام الألعاب الإليكترونية، حيث قد يصاب الطفل بعزلة اجتماعية.



وأشار "عبدالقادر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي يقدمه الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات معرضين أن تظهر عليهم سمات التوحد حال تركهم لساعات طويلة أمام هذه الألعاب، فضلا عن تأخرهم في الكلام، وإصابتهم بضعف في التركيز.



وكشف أن الألعاب الإليكترونية تنبه هرمون معين داخل الجسم، والذي بدوره يجعل الطفل راغبا في تجربة اللعبة أكثر من مرة، مشددا على ضرورة أن يحرص الأب والأم على تقديم بدائل للطفل تشغله عن الألعاب الإليكترونية، كممارسة نشاط مثل ركوب الدراجات، أو التلوين، والتجمع مع العائلة والأصدقاء.



وفي ذات السياق قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك عدة أضرارًا تلحق بالأطفال بسبب الألعاب الإليكترونية، ومنها قلة التركيز، وتراجع التحصيل الدراسي، بل يصل الأمر إلى إصابة بعض الأطفال بنوبات كهربائية للمخ.



وأشار إلى أن جلوس الطفل لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية يصيبه بالسمنة، وضعف الإبصار، كما هناك أطفال يكون لديهم استعداد للإصابة بنوبات تشنجية، واستخدام الألعاب الإليكترونية لساعات طويلة يؤدي لحدوث هذه التشنجات.



وشدد استشاري الطب النفسي، على ضرورة أن تكون الأم على علم بالمحتوى الذي يشاهده الطفل عبر الإنترنت، حيث قد يشاهد، محتوى غير مناسب لعمره، منوهًا بأن أضرار شاشة الهاتف المحمول لا تقل عن شاشة التليفزيون، حيث يفضل أن يشاهدهم الطفل ساعتين صباحا، وساعتين مساءً، بحيث تكون المشاهدة لمدة 45 دقيقة متواصلة ثم يتركهم لمدة ربع ساعة ليقوم بأي عمل آخر ويعود ليستكمل مدته.