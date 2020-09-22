زاهي حواس: إعادة رأس نفرتيتي لمصر "مطلب شعبي"

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:08 م
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق وخبير الأثار العالمي، إن مصر استطاعت أن تثبت بأن رأس الملكة نفرتيتي خرجت من مصر بصورة غير قانونية بمعنى أنها سُرقت، لابد أن تعود.

وتابع "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مكتشف هذه الرأس قام بطمسها وقام بتهريبها إلى المانيا، مشيرًا إلى أن يقوم بجمع امضاءات الآن من المثقفين المصريين والاجانب لإعادة رأس نفرتيتي إلى مصر لأنها خرجت بصورة غير مشروعة، معقبًا: " عايز أحول مطلب إعادة رأي نفرتيتي لمطلب شعبي، ومش عايزين نحرج الحكومة المصرية مع بريطانيا.

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كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن كشف أثري الجديد في منطقة سقارة، والذي أسفر عن 13 تابوتًا ملونة لم تفتح منذ 2500 عام، وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

وقامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، حيث تم بث أولي الافلام الترويجية الخاصة به.

وكانت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، ويبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، البئر حيث حرص الوزير على النزول إلى القاع مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف تمهيدًا للإعلان عنه قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

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