الغرف التجارية: "ميغلاش عليك" مبادرة لرد الجميل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:48 م
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
أحمد الشيخ
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شكر إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الرئاسية  "ميغلاش عليك" لدعم المنتج المصري واصفا إياها بأنها مبادرة رد الجميل للمواطن وللصانع والتاجر.


وأوضح العربي خلال حفل تكريم الشركات المشاركة في المبادرة الرئاسية "ميغلاش عليك"، أن التجار كانوا مساندين للمبادرة بشكل كبير وقدموا تخفيضات حقيقية للمواطن من أجل إنجاح المبادرة ودعم المنتج المحلي والمستهلك المصري.

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