أحمد موسى يطلق هاشتاج "كلاب تميم" (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "كلاب تميم" ردا على قناة الجزيرة التي تخطط لهدم مصر.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن قناة الجزيرة بقالها 10 سنين عاوزة تهد البلد وتستخدم نفس الأدوات ونفس سيناريو 2011.

وتابع أن الإعلام المصري لن يسمح أن تفعلوا ما فعلتوه في 2011 ولا الشعب المصري سيسمح بذلك مشيرا إلى وجود مظاهرات مليونية في إيران دون خبر واحد في الجزيرة في حين ينزل شوية عيال في مصر نجد أخبار وتغطيات موجها رسالة للإعلام القطري والإخواني قائلا "مفيكوش راجل".

من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر

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