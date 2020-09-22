باحث: الإرهابية استخدمت "البيعة" في إراقة دماء الأبرياء (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال مصطفى حمزة، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية أخذت مفهوم البيعة من نصوص قديمة في التاريخ الإسلامي وانحرفوا بها عن مسارها أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "هذه البيعة التي أعلنت عنها مرشد الجماعة هي بيعة في إراقة دماء الأبرياء والمدنيين، وهذه البيعة تقوم على مبادئ عشرة تشمل التضحية والطاعة والثقة والتجرد بين أعضائها".

وتابع "هذه البيعة تفرق المسلمين، فهي تأخذ جماعة من المسلمين لتقتل أهل الإسلام بهذه البيعة، كما أن جهادهم ليس الجهاد الإسلامي وإنما جهاد ينقل العضو المبايع من شخص مؤمن بالله إلى آخر ينفذ تعليمات قياداته داخل هذا التنظيم".

وفي ذات السياق، قال مصطفى أمين، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن دعوات الإخوان لنشر الفوضى في مصر لن تتوقف، ولكن الشعب المصري أصبح واعيا لغرض الجماعة، ويقف كحائط صد لدعواتهم الفاشلة.

وأشار "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، إلى أن الجماعة الإرهابية تعمل على استغلال المقاول الهارب وتستخدمه كفرصة لمحاولة نشر الفوضى في مصر، معلقا: "لو نجح هيكملوا وراه.. ولو فشل يلفظوه".

وأضاف أن شباب جماعة الإخوان يرون أن قيادات الجماعة غير قادرين على إدارة شئون الجماعة، ويرون أنفسهم يدفعون ثمن فشل القيادات.

من جهة أخرى، تلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قالت إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطر

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