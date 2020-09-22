روما يتلقي صدمة قوية في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
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تلقي نادي روما صدمة قوية للغاية، بعد اعتبره الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، خاسرًا بنتيجة 3-0 أمام هيلاس فيرونا، في أولي مبارياته بالدوري، لإشراكه لاعبا لم يكن متواجدا في القائمة الرسمية للفريق.

ولم يكن لاعب الوسط الغيني أمادو دياوارا في قائمة روما عندما لعب تقريبا المباراة كاملة أمام فريق فيرونا التي انتهت بالتعادل السلبي السبت المقبل.

وخاض دياورا ، الذي سيبلغ عامه الـ23 في يوليو المقبل، 22 مباراة مع روما في الموسم الماضي، ولم يتم إدراجه مطلقا في قائمة اللاعبين، خاصة وأن اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 22 عاما، يتم استخدام بحرية في المباريات من قبل الفرق، بالإضافة إلى الـ25 لاعبا المسجلين في قائمة الفريق.

ويعتقد أن روما سيقوم بتقديم استئناف ضد العقوبة، مدعيا بوجود خطأ حدث بحسن نية حيث أن قائمة الفريق للمباراة تضمنت فقط 21 لاعبا.

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