بعد انتهاء التسجيل بها.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:00 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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في الدقائق الأخيرة، انتهت عمليات تسجيل الطلاب في المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2020، بعد انتهاء المدة التي حددتها وزارة التعليم العالي لتلك المرحلة وكذلك الساعات التي أعلنت الوزارة عن مدها لتلك المرحلة، ليبدأ الطلاب في البحث عن نتيجة تلك المرحلة.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن انطلاق تسجيل الرغبات في تلك المرحلة منذ يوم الخميس الماضي الموافق 17 سبتمبر حتى مساء الإثنين الموافق 21 سبتمبر، إلا أن مكتب التنسيق قرر أمس مد التسجيل في تلك المرحلة 24 ساعة جديدة وانتهت اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءا.

وفي يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، في ظل بحث الطلاب عنها بعد انهاء عمليات تسجيل الرغبات:

1- 180 الف طالب وطالبة ينتظرون تلك النتيجة وهما عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تلك المرحة، وفقا لما أعلنه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق.

2- من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بنهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وذلك لطلاب المرحلة الثالثة المتبقين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2020 وطلاب الدور الثانى.

3- يتم الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق على بوابة الحكومة الإلكترونية.

4- وبعد ظهور النتيجة يمكنك الدخول على الرابط السابق ثم اختيار نتائج التنسيق الخاصة بالطالب، واختيار نوع ومصدر شهادة الثانوية العامة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتسجيل الرقم السري الخاص بالطالب كتابة الكود واختيار التالي، فتظهر بعد ذلك الرغبات التي تم اختيارها ونتيجة التنسيق، واضغط على زر الحصول على النتيجة.

5- وبعد حصولك على النتيجة لا تنسى طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في الدخول إلى الكلية في بداية الدراسة حتى يتم استخراج الكارنية.

يذكر أن المرحلة الثالثة للتنسيق شملت الطلاب النجاحين من الدور الأول للثانوية العامة وكذلك الناجحون من الدور الثاني مع المتخلفين في تسجيل رغبات القبول بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وإجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة بلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألف 165 طالب وطالبة وهم الناجحين من الدور الأول ثانوية عامة بجانب 103700 طالب نجحوا في الدور الثاني.

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