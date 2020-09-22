مسابقات القسم الثانى تحدد ملعب مباراة الفيوم وبنى سويف

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حسمت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة المصرى، تحديد ملعب مباراة الفيوم، وضيفه بنى سويف، والمقرر إقامتها السبت القادم، بمنافسات الاسبوع التاسع عشر، بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وحددت لجنة المسابقات ملعب الآسيوطى سبورت لإقامة المباراة بين الفريقين .



وكان مسؤولو الفيوم قد حصلوا على موافقة الجبلاية بوقت سابق على إقامة المباراة بملعب المدينة الرياضية بدمو بالفيوم وهو ما لاقى اعتراض مسوؤلى بنى سويف من أجل تطبيق تكافؤ الفرص خلال الموسم الحالى .



وقال محمد الواضح ، عضو مجلس إدارة بنى سويف الرياضى : وصلنا خطاب رسمى من لجنة المسابقات للفصل فى مكان إقامة مباراة الفريق أمام الفيوم بملعب الآسيوطى سبورت .



وأضاف : الفريق جاهز فنيا وبدنيا وبتركيز كبير من أجل المباراة القادمة ومواصلة مشوار المنافسة على الصعود .



وفى سياق متصل فاز الفريق الكروى الاول ببنى سويف على ضيفه بوش الرياضى وديا بسباعية نظيفة أحرزها طه نادى ' هاتريك ' ومصطفى بلية ' هاتريك ' وأحمد عبد الرازق ' هدف ' .



وخلال المباراة حرص حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بمباراة الفريق الأخيرة أمام ديروط أبرزهم طه نادى و بلال سالم ومحمد عبد الجواد وعلى وزة و ومحمود عاطف ، وكمال البدوى وأحمد الأمور ومعتز محروس ومحمود مكى وعاطف محمود ومحمد السيد وأحمد عبد الرازق ومحمد اشرف ومحمد ميخا .



وكان بنى سويف قد حقق الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فوزا كبيرا بنتيجة ٥/٢ على ضيفه ديروط الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع الثامن عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



ويتبقى لبنى سويف 4 مواجهات مصيرية أمام الفيوم والتليفونات والبنك الأهلى وطهطا .



ويحتل بنى سويف المركز الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 38 فيما يحتل الفيوم المركز العاشر برصيد 18 نقطة .