مسابقات القسم الثانى تحدد ملعب مباراة الفيوم وبنى سويف

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements
حسمت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة المصرى، تحديد ملعب مباراة الفيوم، وضيفه بنى سويف، والمقرر إقامتها السبت القادم، بمنافسات الاسبوع التاسع عشر، بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وحددت لجنة المسابقات ملعب الآسيوطى سبورت لإقامة المباراة بين الفريقين .

وكان مسؤولو الفيوم قد حصلوا على موافقة الجبلاية بوقت سابق على إقامة المباراة بملعب المدينة الرياضية بدمو بالفيوم وهو ما لاقى اعتراض مسوؤلى بنى سويف من أجل تطبيق تكافؤ الفرص خلال الموسم الحالى .

وقال محمد الواضح ، عضو مجلس إدارة بنى سويف الرياضى : وصلنا خطاب رسمى من لجنة المسابقات للفصل فى مكان إقامة مباراة الفريق أمام الفيوم بملعب الآسيوطى سبورت .

وأضاف : الفريق جاهز فنيا وبدنيا وبتركيز كبير من أجل المباراة القادمة ومواصلة مشوار المنافسة على الصعود .

وفى سياق متصل فاز الفريق الكروى الاول ببنى سويف على ضيفه بوش الرياضى وديا بسباعية نظيفة أحرزها طه نادى ' هاتريك ' ومصطفى بلية ' هاتريك ' وأحمد عبد الرازق ' هدف ' .

وخلال المباراة حرص حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بمباراة الفريق الأخيرة أمام ديروط أبرزهم طه نادى و بلال سالم ومحمد عبد الجواد وعلى وزة و ومحمود عاطف ، وكمال البدوى وأحمد الأمور ومعتز محروس ومحمود مكى وعاطف محمود ومحمد السيد وأحمد عبد الرازق ومحمد اشرف ومحمد ميخا .

وكان بنى سويف قد حقق الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فوزا كبيرا بنتيجة ٥/٢ على ضيفه ديروط الرياضى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع الثامن عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويتبقى لبنى سويف 4 مواجهات مصيرية أمام الفيوم والتليفونات والبنك الأهلى وطهطا .

ويحتل بنى سويف المركز الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 38 فيما يحتل الفيوم المركز العاشر برصيد 18 نقطة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إيهاب جلال يتخذ خطوة مفاجئة ضد مصر المقاصة

منذ ساعة و نصف

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ المنيا: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء (صور)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

07:30 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

05:36 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»