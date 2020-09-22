استشاري علاقات: الجروبات السرية للرجال والنساء خطر جدا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:53 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة أسماء الفخراني، استشاري العلاقات الأسرية، إن الجروبات السرية لدى الرجال والنساء تم إنشاءها لغرض بعض الاهتمامات ومنها معرفة الأخبار أو التعاون أو المشاركة في بعض المشاريع التجارية وهذا كان الهدف الأساسي لإنشاء مثل هذه الجروبات فى بدايتها، مشيرة إلى أن هذه الجروبات أصبحت تختلف تمامًا وبعيدة كل البعد عن هدفها الأساسي والذي تم إنشاءه من أجلها.

وأضافت "الفخراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجروبات السرية للأزواج أخذت شكل ومنحنى آخر خاصة لكل طرف من الأطراف، والكل يريد العالم الخاص بكل فئة منهم، مشيرة إلى أن هناك بعض الرجال والنساء أيضًا يدخلون هذه الجروبات بأسماء مستعارة ومسمى مختلف ومغلوط بهدف الاطلاع على العالم المختلف والخاص لكل فئة منهم.

وتابعت: "هناك بعض الرجال يدخلون جروبات النساء بهدف فهم عقول النساء وما تريده من الرجل وما هي الموضوعات التي تفكر بها لدى الرجال وطريقة التعامل معهم، إلى جانب بعض الأغراض الخبيثة للرجال للابتذاز العاطفي".

وأشارت إلى أن الجروبات السرية للرجال نوعًا ما محترمة، بينما الجروبات السرية للنساء عادة تكون كلها مشكلات ونقل الخبرات لبعض وهذه النوعيات تعتبر خطر جدًا؛ لأنهم ينقلون التجربة الشخصية لكل واحدة بناء على براهين وظروف مختلفة ولا يمكن الأخذ بها كتجربة في حياة أي امرأة.

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