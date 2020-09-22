رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وقالت الهيئة في بيان لها، إن نسبة الرطوبة تعود تدريجيًا الي معدلاتها الطبيعية، مما يحسن من حالة الطقس بشكل عام.



طقس غدا الأربعاء:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الأربعاء طقس مائل الحرارة وطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وفيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ٣٠٪؜ علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، كما تكون الرياح نشطه مثيره للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.



طقس يوم الخميس المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس المقبل يشهد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة الرياح نشطة علي السواحل الغربية وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.



طقس يوم الجمعة المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الجمعة المقبل معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية بينما يكون مائل للحراره علي شمال وجنوب الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ٣٠٪؜ علي انحاء متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، كما تكون الرياح نشطه مثيره للأتربة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلغ درجات الحرارة غدًا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.



وتسجل الخميس المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.