أخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب السمنة المفرطة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن سبب السمنة بشكل عام الأكل بشكل كبير وبشراهة، مشيرة إلى أن هناك من يصوم عن الأكل طوال اليوم ولكنه يتناول وجبة دسمة في الليل؛ مما يعرضه للسمنة المفرطة لأنه تناول سعرات حرارية عالية جدًا من نوعية الأكل في وجبته بالإضافة إلى قلة الحركة بعد تناول الوجبة.

وأضافت "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك ثلاثة أخطاء تؤدي إلى السمنة المفرطة وهي تأجيل تناول الوجبة إلى آخر اليوم وتناولها بالليل وهذا هو الخطر، إلى جانب نوع الوجبة؛ بالإضافة إلى عدم الحركة بعد تناول هذه الوجبة، مشيرة إلى أن تناول الوجبة الواحدة والنوم بعدها خطأ كبير لأنه ليس موعد للأكل أو الحرق للسعرات الحرارية أو الهضم للوجبة الدسمة فتأتي السمنة المفرطة من هنا.

وتابعت: "هذه الطريقة في تناول الوجبات لدى الرجال تبرز لهم "كرش" وتتكون السمنة في هذه المنطقة بشكل كبير، بينما لدى النساء فتتكون سمنة كلية في الجسم بشكل عام"، مشيرة إلى أن أوزان الرجال والنساء الآن في مصر أصبحت ثقيلة جدًا وخطر كبير على جسم الإنسان؛ خاصة خلال مواجهة جائحة كورونا وعدم الخروج والحظر وعدم الحركة بشكل عام؛ الأمر الذي يؤدي إلى السمنة المفرطة لدى الرجال والنساء.

أخبار تهمك

محافظ المنيا: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء (صور)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 3 ساعات

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل - إيهاب جلال يتخذ خطوة مفاجئة ضد مصر المقاصة

منذ ساعة و نصف

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - طارق يحيي يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري

بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

07:30 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

05:36 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»