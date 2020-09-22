"تجارية الأسكندرية" تناقش آلية تطبيق النافذة الواحدة بالجمارك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
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 ناقشت الغرفة التجارية بالإسكندرية, اليوم الثلاثاء, آلية تطبيق النافذة الواحدة بجمارك الإسكندرية في منتصف أكتوبر المقبل, وآلية عمل شركة "حشس" داخل الجمارك, وذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة بالإسكندرية, والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك, وأشرف إبراهيم السيد, رئيس قطاع العمليات لشركة حشس, وممثلي الجمارك.

وقال أحمد الوكيل, إن ميناء الإسكندرية, له طابع خاص, حيث تم إنشاؤه منذ القرن السابع عشر, وحجم المعاملات التجارية بالميناء تصل إلى 60% من حجم التجارة الدولية.

وقدم "الوكيل" الشكر للدكتورة منى ناصر والمرافقين, لما قدموه من شرح واف لتطبيق منظومة الشباك الواحد, مشيرا إلى استمرار التعاون المشترك بين وزارة المالية والمتعاملين مع الجمارك من منتسبي الغرفة التجارية بالإسكندرية للوصول للإفراج النهائي عن البضائع خلال 72 ساعة فقط, بنهاية العام الجاري.

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