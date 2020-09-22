الصحة العالمية تعلن عن نتائج مبشرة للقاحات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:41 م
أمجد الخولي
أمجد الخولي
شيماء حسن
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قال أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى الآن لا يوجد لقاح فعال لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نتائج التجارب على بعض اللقاحات مبشرة وقريبا سيتم الإعلان على دواء شبه نهائي.

وأضاف "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن التجارب المعملية تؤكد سلامة ومأمونية اللقاحات التي تخضع للمراحل التجريبية.

وأشار إلى أن توقف التجارب على اكسفورد لا يعني فشل اللقاح وإنما لاكتشاف الآثار الجانبية، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية تتابع أكثر من 200 لقاح على مستوى العالم.

وبسؤاله عن فعالية اللقاحات العشبية الأفريقية أشار استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن بعض هذه اللقاحات ثبتت عدم سميتها وفعاليتها، ويجري حاليًا إجراء المرحلة الأولى من التجارب ومنها ما أعلنت عنه دولة مدعشقر قبل فترة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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