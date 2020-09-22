عاجل - إيهاب جلال يتخذ خطوة مفاجئة ضد مصر المقاصة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة فسخ تعاقده مع الفريق الفيومي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية .

وأرسل المدير الفني خطابا رسميا إلى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، لفسخ التعاقد رسميا مع المدير الفني.

وكشف مصدر مقرب من إيهاب جلال انه يمتلك عرضين فى الوقت الحالي من الزمالك وبيراميذز.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن عرض الزمالك شفهي من أحد المسئولين فى القلعة الحمراء وعرض بيراميدز رسمي عن طريق هاني سعيد المدير الرياضي.

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