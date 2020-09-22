استشاري نباتات طبية يكشف علاقة السمنة بالسكر في الدم (فيديو)

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن مرض السكر ينقسم إلى نوعين؛ الأول الذي يظهر عند الأطفال وهو مرض مناعي وسببه الإصابة بالفيروسات، إلى جانب الإصابة الوراثية لمرضى السكر، بينما النوع الثاني وهو والذي يظهر لدى الكبار وهو مرض شائع جدًا ومنتشر بين الكبار.وأضاف "غزالى"، خلال برنامج "حياتك صحتك"، الذي يقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السكر يؤثر على قدرة الرجال مع التقدم في العمر لأنه يؤثر على الأطراف والشرايين والأوردة الطرفية اليدين والأرجل والنظر، موضحًا أن الرجل فوق الـ30 أو الـ40 عامًا يمكن إصابته بمرض السكر لعدم إفراز البنكرياس أي كمية من الأنسولين لجسم الإنسان، وهو الشائع بين الرجال في مصر.وتابع: "هناك نوع لمرضى السكر ومرتبط بالسمنة وهو الذي لا يعتمد على تناول الأنسولين؛ بينما يتناول الأقراص وهي أن البنكرياس لا يستطيع إفراز كمية كافية من الأنسولين للجسم ويرتفع نسبة السكر في الدم لدى الإنسان ويتم تعويضعها بتناول الأقراص".وأشار إلى أنه كان هناك مؤتمر عام 2015 اكتشفوا خلاله أن هناك أحماضًا ناتجة من السمنة الدهنية والتي يظهر فيها أشياء تؤثر على مناعة الجسم ضد الأنسولين، بمعنى أن الجسم لا يتقبل الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس للجسم بسبب السمنة الدهنية فترتفع نسبة السكر في الدم.