رضا عبد العال يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة الزمالك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة هشام شعبان وحامد حمدان، وجاء تشكيل طنطا ضد الزمالك كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد اشرف.

خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمود مسعود، احمد سالم صافي.

خط الوسط: مصطفي امين، حسام غالي، حامد حمدان.

خط الهجوم: احمد الألفي، هشام شعبان، احمد فهمي.

بينما يجلس علي مقاعد بدلاء طنطا ضد الزمالك كلا من:-

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمد العشري، محمد حسام الشرخه، محمود كابونجا، محمود منصور، محمد ناجي جدو، عبدالرحمن الدح.

يذكر أن نادي طنطا سيحل ضيفآ علي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءا.

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طنطا الزمالك وطنطا الزمالك الدوري المصري

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