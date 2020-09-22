جمعية البترول: القطاع نجح في إدارة تسويق البنية التحتية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن القيادة السياسية تسعى إلى أن يتم التفكير بمنظور القيمة المضافة لأي منتج، حيث وضعت الدولة إمكانيات كبيرة لتعزير إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار "القليوبي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنه أصبح لدينا فائض من الغاز الطبيعي يصل إلى 27% فوق ما تحتاجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الخطوات المصرية كانت مدروسة بعناية كبيرة في تعزير إنتاج الغاز الطبيعي، حيث توجهت لترسيم الحدود مع دول.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، أن قطاع البترول نجح ببراعة في إدارة تسويق البنية التحتية.

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ووقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

وقال الملا، إن تسجيل ميثاق تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط، تم إنجازه في 20 شهرا بين الشركاء بالإقليم، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لأي دولة ترغب في الانضمام للمنظمة، والتي سيكون لها نفع على جميع الشركاء.

وأضاف أن القطاع الخاص كان له دورا كبيرا في توقيع الميثاق، مشيرا إلى أن توقيع تحويل المنتدى إلى منظمة سيكون مفتاحا جديدا للتعاون بين الدول المشاركة.

وقالت ناتاسا بيليدس، وزيرة الطاقة القبرصية، إن قبرص تدعم مبادرة مصر منذ اللحظة الأولى، ومن المهم أن المنظمة ستدعم منتجي الغاز التابعين لها، مشيرا إلى أن أي دولة تستطيع أن تكون مراقبا داخل المنظمة.

وفي أكتوبر من عام 2018، تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره القاهرة، حيث شهد اجتماع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص في جزيرة كريت، الإعلان عن إنشاء المنتدى.

وأعلنت وزارة البترول خلال يناير 2019، أنه تم الاتفاق على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره القاهرة، حيث يشمل المنتدى عضوية كل من وزراء الطاقة في مصر، والأردن، وفلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل.

ويهدف المنتدى إلى تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

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