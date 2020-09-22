بوتين: جائحة كورونا تحد عالمي من نوع جديد

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جائحة فيروس كورونا تحد عالمي من نوع جديد، مشيرا إلى أن إحياء الاقتصاد بعد الأزمة الحالية سيتطلب وقتا طويلا.





وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد تحديا جديد مبدئيا أمام العالم وأثرت على حياة ملايين الناس وأودت بحياة مئات آلاف الأشخاص".





وشدد على أنه "من غير الممكن حاليا تقييم نطاق الصدمة" التي ضربت الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة، وأشار إلى أن "إحياءه سيتطلب وقتا طويلا وحلولا جديدة وغير قياسية".





وأكد الرئيس الروسي ضرورة إقامة "ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات"، بما في ذلك في مجال الأغذية.





كما أشار إلى أنه "يجب تعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية بشكل نوعي"، مؤكدا أن روسيا ستشارك في هذه الجهود باهتمام بالغ، ودعا كذلك إلى إزالة الحواجز أمام التعاون بين الدول في مجال الطب.



