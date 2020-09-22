بوتين: جائحة كورونا تحد عالمي من نوع جديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن جائحة فيروس كورونا تحد عالمي من نوع جديد، مشيرا إلى أن إحياء الاقتصاد بعد الأزمة الحالية سيتطلب وقتا طويلا.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أصبحت جائحة فيروس كورونا المستجد تحديا جديد مبدئيا أمام العالم وأثرت على حياة ملايين الناس وأودت بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وشدد على أنه "من غير الممكن حاليا تقييم نطاق الصدمة" التي ضربت الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة، وأشار إلى أن "إحياءه سيتطلب وقتا طويلا وحلولا جديدة وغير قياسية".  

وأكد الرئيس الروسي ضرورة إقامة "ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات"، بما في ذلك في مجال الأغذية.

كما أشار إلى أنه "يجب تعزيز قدرات منظمة الصحة العالمية بشكل نوعي"، مؤكدا أن روسيا ستشارك في هذه الجهود باهتمام بالغ، ودعا كذلك إلى إزالة الحواجز أمام التعاون بين الدول في مجال الطب.   

أخبار تهمك

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري

منذ نصف ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ ساعتين

تعرف على عائد شهادات الادخار في 20 بنك.. الأعلى 15.5 %

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فالفيردي يكشف حقيقة سخرية لاعبي مدريد بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

05:02 م

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

06:32 م

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

05:30 م

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»