سحب أكثر من 27 ألف سيارة لإصلاح عيوب تصنيعية فى كوريا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية ، عن أن شركات هيونداي موتور وأودي-فولكس واجن كوريا وفولفو و6 شركات أخرى ستطلق بشكل طوعي حملات استدعاء سيارات تشمل أكثر من 27 ألف سيارة لإصلاح عيوب تصنيعية في 23 موديلاً.

وأوضحت، إن الشركات الست الأخرى هي شركة كيا موتورز وجي إم كوريا وخدمة مبيعات فورد في كوريا وشركة بايك كوريا وشركة موتو روسيا وشركة هانبول موتورز التي تستورد سيارات بيجو وسيتروين.

وتشمل العيوب التصنيعية التي جرى استدعاء السيارات بسببها، احتمال انقطاع التيار الكهربائي أثناء قيادة سيارة كيا موتورز ستينجر، ومساحات الزجاج الأمامي لسيارة فولفو، وذراع التحكم في المقعد الأمامي المختل في سيارة باسات من شركة أودي-فولكس واجن، ومسامير المقعد الأمامي التي يوجد بها خلل في سيارة تريل بليزر الرياضية متعددة الاستخدامات من جنرال موتوز كوريا.

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