فوز دراماتيكي لمنتخب السويس على الداخلية عقب موقعة نارية بالقسم الثاني



جاء تشكيل الداخلية مكون من، محمد صبحي، مصطفى حجاب، محمود شديد، محمد طارق، محمود طلعت، ايمانيويل اوفوى، مصطفى عز، على حسين، سمير فكرى، أحمد عبد الفتاح.



وتواجد في البدلاء :محمود حمدي، مصطفى طلعت، عبد العزيز سيد، إسلام صيام، إسلام جابر، محمد زيكا، أحمد تمساح، مصطفى إبراهيم، إسماعيل بامبا.



بينما مثّل فريق منتخب السويس كلاً من، محمود كوكو، كريم يكن، محمد السيد خليل، محمد محمود ،حسن ياسين، خالد لطفي، أحمد فتحي،محمود مجدى منصور، أحمد عيد، باسم عادل، نور العريان.



وفي البدلاء : عبد الرحمن حمد،عبد الغفار ممدوح،احمد وائل، أسامة مرعى، عصام عابدين ،عبد الله شلبى، اشرف محمد انور، محمود علي،

محمد علاء رمضان.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق منتخب السويس بهدفين دون رد، سجلهما حسن ياسين، من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 37 من إنفراد بالحارس، ليضع الكرة ببراعة داخل المرمى.



وألغى الحكم جهاد جريشه هدفين للداخلية، في الشوط الأول، لوجود مخالفة على المهاجم، وحالة تسلل.



وعقب ختام الشوط الأول، وقعت اشبتاكات بين لاعبي الداخلية والحكم جهاد جريشه .



وسجل أحمد تمساح هدف للداخلية في الدقيقة 43 من زمن الشوط الثاني، من تصويبة قوية أمام المرمى.



تصد محمود كوكو حارس السويس للضربتين جزاء في الوقت الضائع من عبد العزيز السيد ومحمود طلعت بالدقيقتين 90 و 94.



وأدار المباراة الحكم جهاد جريشه وعاونه خالد السيد، مساعد أول، وكمال يونس مساعد ثانى، وحكم رابع محمد ناصر عباس، وحسام ولاء مراقب مسابقات.





الفوز رفع رصيد الفريق السويسي، إلى 28 نقطة، بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الداخلية عند 31 نقطة، ليهبط للمركز الثالث.





ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 35 نقطة

2- بتروجت 32 نقطة

3- الداخلية 31 نقطة

4- منتخب السويس 28 نقطة

5- النصر 28 نقطة

6- القناة 25 نقطة

7- جمهورية شبين 23 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط

حقق فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر، فوزا دراماتيكاً، خارج أرضه، على حساب فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة المثيرة، التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد ، بالجولة الـ 18 للقسم الثاني.