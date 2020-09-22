العثور على جثة مدفونة بقرية ميت رهينة في البدرشين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:19 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة مدفونة بقرية ميت رهينة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مدفونة بمنطقة الجابري بقرية ميت رهينة، نطاق المركز.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة ذكر مجهول الهوية.

جري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتشريح الجثة وإعداد تقريرًا حول سبب وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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ميت رهينة جثة النيابة البدرشين

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