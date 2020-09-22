النصر يحقق فوز مثير على المريخ في دوري القسم الثاني

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حقق فريق النصر، فوز هام علي المريخ، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب النصر، ضمن الجولة الثامنة عشر بدوري القسم الثاني .

وخاض النصر اللقاء بتشكيل عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأحمد كالوشا وأسامه الليبي وأحمد داهش ومحمود حسونة ومؤمن عاطف وأحمد حسين ويوسف مجدي عبد الغني وبابا ابراهيم ومحمود السيد .

كما لعب المريخ اللقاء بتشكيل أشرف بخيت في حراسة المرمى ومحمد عبد الله ومحمد امين وأحمد محمد السيد وحسام حسن وفتحي احمد وشوقي فتحي ومحمد وحيد وهشام البطوط وأحمد إبراهيم وعمر محمد.

قدم النصر أداء جيد منذ البداية وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وكان النصر قريب من التسجيل حيث أهدر يوسف مجدي عبد الغني هدف محقق عندما راوغ مدافع المريخ وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

 وفي الشوط الثاني تحسن أداء المريخ في البداية واستطاع النصر العودة للقاء بعد الدفع بالثلاثي، محمد عبد الناصر أوشا وأدهم حامد وجودة ايمن وتمكن محمود السيد من تسجيل الهدف من تمريرة مؤمن عاطف الذي اخترق دفاعات المريخ من الجهة اليمني.

عقب الهدف حاول المريخ إدراك هدف التعادل ولكن نحح دفاع النصر في التصدي لجميع الهجمات .

أدار اللقاء عبد العزيز السيد، وصالح محمد، وعمرو سعد، وحكم رابع، محمد صبري.
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 28 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد المريخ عند النقطة 18 في المركز التاسع.

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