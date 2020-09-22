في يوم ميلاده.. تعرف على حقيقة خطوبة أسامة عباس من سوزان مبارك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يحل اليوم 22 سبتمبر يوم ميلاد الفنان أسامة عباس والذي ولد عام 1939، بمحافظة المنوفية وكان والدجه وكيل وزارة.

تزوج أسامة عباس، من فتاة تدعى "نانيس"، وأنجب منها ثلاث أبناء ولدية 6 أحفاد وتزوجت ابنته رانيا من رجل أعمال.

انتشرت شائعات ظلت محور أزمة في حياة أسامة عباس وكانت أبرز هذه الشائعات، خطبته لإمرأة مصر الأولى سوزان مبارك، وذلك لانتمائه لعائلة ثرية وانتشرت هذا الشائعة خاصة عقب ثورة 25 يناير، وقيل أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يغار منه.

وخرج أسامة عباس عن صمته في إحدى لقائاته التليفزيونية قائلا أن هذه مجرد شائعات وكشف علاقته بعائلة سوزان مبارك وهي مجرد كونهم جيران بمصر الجديدة وصداقة تربطه ببللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك.

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