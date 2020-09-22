مفاجأة بشأن الأطفال.. 5 معلومات جديدة عن إصابات كورونا في مصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:32 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر، يطرأ مستجدات على ملف فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في مصر، وذلك بسبب طبيعة الفيروس التي تشهد تغيرات متلاحقة حول العالم وهو ما أسفر عن تغيرات في طبيعته بالبلاد ومن ثم تغيرات في حالات الإصابة والوفاة به.

يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المستجدات بشأن وضع فيروس كورونا التاجي المستجد في مصر:

- إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 102141 حالة من ضمنهم 90332 حالة تم شفاؤها، و5787 حالة وفاة.

- قفز مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر إلى 88.4 حتى اليوم الثلاثاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، بعد أن أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 90332 حالة، في مستوى قياسي منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

- ارتفع مؤشر الوفيات بهامش ضئيل ليستقر عند 5.6% بالنظر إلى انخفاض الإصابات المسجلة بالفيروس، وتأرجح عدد حالات الوفاة بين 15 إلى 20 حالة يوميًا في المتوسط، بالنظر إلى تسجيل 5787 حالة وفاة.

- مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 بالمئة عن الأسبوع الماضي، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الأخرى، التي تشهد عودة أعداد الإصابات للارتفاع من جديد، حسب ما أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

- هناك ظاهرة تتمثل في قلة إصابات كورونا بين أطفال مصر بعكس دول العالم، وذلك لأن النظام الصحي في مصر يعتمد على فرض التطعيمات الإجبارية للأطفال في الأعمار الصغيرة، بعكس ما يحدث في أوروبا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع نسب الإصابات بين الأطفال ولكن هذا الكلام لا ينطبق على مصر.

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