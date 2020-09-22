"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن فتح الباب لشغل عدد من الوظائف من خلال النقل من شركات الكهرباء  والشركة المصرية لنقل الكهرباء.


الشروط العامة
ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عام فى 1-7-2020
من العاملين الدائمين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء
أن يكون المتقدم حاصل على تقرير كفاية بتقدير جيد جدا على الأقل أخر سنتين
أن يكون لديه مهارات تحليل المشكلات واتخاذ القرار والتحقيق والاستكشاف وإدارة الوقت والضغوط والاتصال الفعال

يفضل من لديهم دراية فى العمل ببرامج برايمافيرا واوتوكاد وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
على أن تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك باسم السيد المحاسب رئيس قطاع الموارد البشرية ولمدة أسبوعين من تاريخ النشر مرفقا بالأوراق التالية:
1-  سيرة ذاتية حديثة مرفقًا بها الشهادات المؤيدة للخبرات المذكورة بها
2- بيان حالة وظيفية معتمد
3- الطلبات المقدمة من العاملين من خارج الشركة القابضة لكهرباء مصر تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم علما بأن الشركة غير مسؤلة عن توفير سكن للمغتربين

4- عدد 2 صورة حديثة
5 – صورة بطاقة الرقم القومي



الوظائف المطلوبة:

١- مهندسا شبكات جهد متوسط.

٢- مهندسا وقاية.

٣- مهندسا تحكم.

٤- مهندس اتصالات.

٥- مهندس/ إخصائي نظم معلومات جغرافية GIS، حاسبات ومعلومات.

٦- إخصائي الأمن السيبراني.

"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل
"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل
"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل
"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل
"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل
"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل
"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل
"القابضة للكهرباء" تعلن عن عدد محدود من الوظائف.. تعرف على التفاصيل

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