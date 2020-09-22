بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:30 م
فايلر
فايلر
علاء خليف
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي اجتماعًا هامًا مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء يوم الخميس المقبل، لمناقشة ملف الراحلين عن الفريق الأهلاوي والصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستقر "فايلر" على أسماء اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من اللاعبين الذين خرجوا من حساباته الفنية في الموسم الكروي الجديد.

ويأتي صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر على رأس اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف، خاصة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بشكل كبير، حيث فشل في إقناع المدرب السويسري بمستواه ولم يستغل الفرص التي سنحت له لحجز مكانا في تشكيلة الفريق الأهلاوي، بالإضافة لعدم إلتزام اللاعب خارج الملعب.

كما اقترب الأنجولي جيرالدو دا كوستا من مغادرة القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ وتعرضه للكثير من الانتقادات من جانب الجماهير الحمراء.

وبات النيجيري جونيور أجايي مرشحا بقوة للرحيل عن صفوف النادي الأهلي، بسبب تراجع مستوي اللاعب وتلقيه عدد من العروض خلال الفترة الأخيرة من أندية الخليج وتركيا، ويرفض ايضا المدرب السويسري عودة المهاجم المغربي وليد أزارو في الموسم المقبل ويفضل رحيله إلي فريق جديد.

واقترب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق من الخروج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر، حيث أكدت تقارير صحفية اهتمام نادي الصفاقسي التونسي بإستعارة اللاعب مجددا في الفترة المقبلة.

وكان رحل عن النادي الأهلي في الموسم الحالي حسام عاشور وشريف إكرامي بعد انتهاء تعاقدهما مع الأهلي، وكذلك رمضان صبحي بعد إنتهاء إعارته وانتقل لنادي بيراميدز، كما وقع أحمد فتحي على عقود انتقاله لنادي بيراميدز ولكنه لم يحسم رحيله عن صفوف الفريق بشكل نهائي حتي الآن.

من ناحية أخري يرغب النادي الأهلي في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي استعدادًا للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، كما يفاوض المدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء، وكذلك الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة، ومحمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة.

ومن المنتظر أن يحسم رينيه فايلر في اجتماعه المقبل مع لجنة التخطيط كافة التفاصيل الخاصة بملف الراحلين والصفقات الجديدة للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

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