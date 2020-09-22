الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأربعاء نهارًا:



شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.



طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.



طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والاتربة.



طقس الأربعاء ليلًا:



طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.



طقس لطيف على السواحل الشمالية.



طقس لطيف على شمال الصعيد.



طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:



أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.



شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند ومنخفض السودان الموسمي.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمي 30 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمي 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 30 درجة والصغرى 21 درجة.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو نهاية فصل الصيف، وسيبدأ فصل الخريف جغرافيا اعتبارا من الغد.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن نسبة الرطوبة انخفضت مقارنة بالأيام الماضية، منوها بأن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الغربية اليوم ولكنها أقل نسبيا من الكميات التي تساقطت أمس.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه قد تصل إلى الأسكندرية أمطار خفيفة اليوم، منوها بأننا سنشهد اعتدال في حالة الطقس على مدار الـ 72 ساعة القادمة.

