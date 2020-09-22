"كان عايز يشتري موبايل".. سر انتحار طالب شنقا بالبدرشين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات انتحار طالب شنقا داخل منزله بقرية ميت رهينة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، إذ تبين أن الطالب عمره 17 سنة، وانتحر شنقًا، لتعثره في الحصول على قرض مالي من إحدى مكاتب التساهيل لشراء هاتف محمول جديد.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بالقرب من المسجد الكبير، بقرية ميت رهينة بنطاق المركز.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب أحمد فايز والنقيب محمد جمال معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار طالب في العقد الثاني من عمره شنقًا، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.

وجري نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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