اكتشاف هاتف محمول بمعدة شخص بلعه منذ 7 شهور بمستشفى بنها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كشفت أشعة تليفزيونية جرى إجرائها بمستشفيات بنها الجامعية، اليوم الثلاثاء، عن وجود تليفون محمول بمعدة شخص، قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر حتى الآن.

وقال الدكتور محمد الجزار، استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه جرى استقبال المريض اليوم ويدعى "ح.ر" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وجرى إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، وجرى اكتشاف وجود تليفون بمعدته.

وأوضح الجزرا، في تصريحات صحفية اليوم، أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الأن.

وتابع، أنه جرى تحويله لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، يجرى إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية بلعه من قبل.

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