تعرف على عائد شهادات الادخار في 20 بنك.. الأعلى 15.5 %





يترقب الجميع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خاصة بعد أن قام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بإلغاء الشهادات البلاتينية والتى حملت اسم إبن مصر فى البنك الثاني بعائد 15 % مما أدى لتزايد التوقعات حول التوجه إلى تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل ونستعرض فيما يلى أسعار شهادات الإداخار فى 20 بنك مصر والأعلى عائد كانت من نصيب بنك ناصر الإجتماعي.





1- بنك ناصر الإجتماعي





يصدر البنك شهادة “رد الجميل ” على شرط ألا يقل السن عن 60عام تصدر بفئة 1000جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، 15% شهريا وتقرر ان يتم زيادة الحد الأقصي للشراء ليصل إلي 2 مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع و يمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها .





2 -البنك الأهلي المصري:





الشهادة البلاتينية 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% للعائد الربع سنوي.





يبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه.





3- بنك مصر:





شهادة ادخار 3 سنوات: نسبة الفائدة 12% سنويا، ويصرف العائد شهريا.





يبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.





4-البنك العربي الأفريقي الدولي:





شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري، و12.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و12.375% سنويا للعائد النصف سنوي، و12.5% سنويا للعائد السنوي.





يبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى.





5–بنك الإسكندرية:





يقدم شهادة (أليكس 42) بآجال ثلاث سنوات ونصف: يتراوح العائد بين 12.5% سنويًا للعائد الشهري و12.75% سنويًا للعائد ربع سنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 10 آلاف جنيه، وتزيد بالألف جنيه ومضاعفاتها، ويجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها.





6-بنك القاهرة:





شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهريًا، و12.10% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و12.25% يصرف العائد كل سنة.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه.





7-البنك التجاري الدولي CIB:





يقدم شهادة بآجال 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع سنوي، و11.5% سنويا العائد النصف سنوي، و12% سنويا العائد السنوي.





ويبلغ الحد الأدنى للشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.





8-بنك (HSBC):





شهادة ادخار3 سنوات: تبلغ نسبة الفائدة 12% سنويا، ويصرف العائد شهريا.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه كحد أدنى.





9-بنك التعمير والإسكان:





شهادة التعمير3 سنوات: نسبة الفائدة تبلغ 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 شهور.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه.





10–البنك الزراعي المصري:





شهادة الحصاد ذات آجال 3 سنوات: تسجل الفائدة 12% سنويا يصرف العائد كل ربع سنة.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه.





11-بنك المشرق:





شهادة ذات آجال 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 12% للعائد الشهري، و11.5% للعائد ربع سنوي، و11.5% للعائد النصف سنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 5 آلاف جنيه.





12-التجاري وفا بنك إيجيبت:





الشهادة الادخارية 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 10.75% سنويا للعائد الشهري، و11% للعائد الربع سنوي، و11.25% سنويا نهاية المدة.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 20 ألف جنيه





الشهادة 3 سنوات للعائد المدفوع مقدما: تبلغ نسبة الفائدة 24.75% مجمعة يحصل العميل على عائدها بعد ربط الشهادة.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول 5 آلاف جنيه.





13-بنك قناة السويس:





شهادة ذات آجال 3 سنوات: تتراوح بين 11% للعائد الشهري، و11.1% للعائد ربع سنوي، و11.25% للعائد النصف سنوي، و11.5% للعائد السنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 5 آلاف جنيه.





14-ميد بنك "مصر إيران" سابقا:





شهادة ادخار3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% يصرف العائد شهريا، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي، و12% يصرف سنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه.





15-بنك عوده:





شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويا للعائد الشهري، و10.10% سنويا للعائد الربع سنوي، و10.25% سنويا للعائد للنصف سنوي، و10.5% سنويا للعائد السنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول 10 آلاف جنيه.





16-بنك SAIB:





شهادة ذات آجال 3 سنوات: تتراوح من 10% للعائد الشهري، و10.25% للعائد ربع سنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 5 آلاف جنيه.





17-بنك كريدي أجريكول مصر:





شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 9.5% سنويا للعائد الشهري، و9.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و10% سنويا للعائد النصف سنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول 3 آلاف جنيه.





18- بنك الكويت الوطني:





شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.5% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول 3 آلاف جنيه.





19-بنك أبوظبي الأول:





شهادة ادخار 3 سنوات: تتراوح نسبة الفائدة بين 8.25% سنويا للعائد الشهري، و8.75% سنويا للعائد الربع سنوي، و8.95% سنويا للعائد السنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.





20- بنك بلوم:





يقدم شهادة بأجل 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11.5% للعائد الشهري، و11.75% للعائد نصف السنوي.





الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه.