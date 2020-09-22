محافظ القليوبية يوجه بتخفيض قيمة التصالح عن مخالفات البناء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، قراره رقم 740 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها بصفة عامة عليهم.


وذلك لعرضهم علي لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

وأكد المحافظ فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 30 سبتمبر القادم.

وأوضحت المحافظة، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن جرى التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصي إلي 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلًا عن التخفيضات التي جرى إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة علي المباني السكنية بالقري وتوابعها لتصبح 50 جنيه للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة علي كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.

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