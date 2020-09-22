بعد كارثة مرفأ بيروت.. متضرري الانفجار يقاضون الدولة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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بعد مصاب بيروت وكارثتها التي حلت عليها الشهر الماضي، رغب العديد من متضرري نفجار مرفأ بيروت في تقديم دعاوى قضائية ضد الدولة.

فلى سبيل المثال الشاب إيلي الحصروتي يعتزم تقديم شكوى قضائية ضد الدولة اللبنانية بعدما فقد والده في انفجار المرفأ الموّع، على غرار مئات المتضررين وعائلات ضحايا الفاجعة التي غيرت وجه بيروت.

ومع علمه أن الشكوى لن تعيد إلى الحياة لوالده غسان، الموظف في غرفة التحكم في صوامع القمح منذ نحو 4 عقود، إلا أنه يعتبر أن تحقيق العدالة ضروري لمنع تكرار الكارثة.

وقال المهندس الشاب: "نخطط للتحرك قانونيًا.. لسبب بسيط هو أن ما جرى لا يخص الناس الذين غُدروا جراء الإهمال، بل يتعلق بنا نحن الباقين في هذا البلد والراغبين في العيش فيه بكرامة".

وأضاف: "يجب أن تُحدد المسؤوليات وكل سلوك أوصل الى هذا الوضع لمعالجته واتخاذ التدابير الكفيلة بردع أي تصرف مماثل في المستقبل".

وكان والد إيلي بين أكثر من 190 قتلوا جراء انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي تسبب أيضًا في إصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وشرد نحو 300 ألف من سكان بيروت من الذين تضررت منازلهم ومؤسساتهم أو دُمرت.

وعزت السلطات الأمر إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 منذ أكثر من 6 أعوام دون إجراءات وقاية.

وتصدّرت مأساة عائلة الحصروتي وسائل الإعلام، بعدما بقي غسان في عداد المفقودين أسبوعين. وعاشت أسرته فترة عصيبة حتى انتشال جثته من تحت الأنقاض.

وأثار الانفجار غضبًا واسعًا في لبنان، خاصةً بعدما تبين أن مسؤولين على مستويات عدة، حكومية وقضائية وأمنية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين مادة مماثلة في المرفأ.

وأكد إيلي أن الشكوى لا تهدف إلى "الاقتصاص" من المسؤولين، إنما إلى "معالجة الأسباب التي أودت إلى هذه المجزرة"، متسائلا:"ما النفع إذا بالمفهوم القانوني حوكم من سيتبين أنهم مذنبون ولم تتغير طريقة الأداء" الرسمي؟

وعائلة غسان الحصروتي هي واحدة من بين 1228 عائلة كلفت حتى الآن نقابة المحامين في بيروت بتقديم شكاوى قانونية في قضية الانفجار.

وتتولى النقابة التدقيق في الملفات والتأكد من تضمنها المستندات اللازمة قبل توكيل محامٍ لتقديم الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية، أو لدى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، الذي يحقق في الانفجار.

ولا يمكن وفق القوانين اللبنانية تقديم شكوى جماعية باسم المتضررين، لذلك سترفع كل دعوى منفصلةً.

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