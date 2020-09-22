العثور على جثة طالب داخل منزله بالبدرشين.. التحريات: انتحر شنقاً

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بقرية ميت رهينة، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طالب مشنوقا داخل منزله بالقرب من المسجد الكبير، بقرية ميت رهينة بنطاق المركز.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب أحمد فايز والنقيب محمد جمال معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار طالب في العقد الثاني من عمره شنقًا، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.

وجري نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

ثنائي الهلال السعودي يغادر الحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

سواريز يفتح النار على برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

اتهام نجم برشلونة بالغش

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ أقل من نصف ساعة

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح: تلقيت رسائل من 4 شباب أفارقة تسببوا في منحي أملًا جديدًا

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب رحيل هؤلاء النجوم عن الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقتين في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يوقع مع بدر بانون ويتحمل راتب أجايي في الرجاء بعد إعارته

منذ حوالي 3 ساعات

منافسة شرسة بين الأهلي وبيراميدز على "المايسترو"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

كشف حساب سداسي الأهلي المعار.. ريان يحرج مروان وأكرم توفيق الأقرب للعودة

منذ أقل من نصف ساعة

"تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

سواريز يفتح النار على برشلونة

04:34 م

ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

04:39 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

04:09 م

عاجل.. لحظة سقوط لعبة "الصاروخ" في ملاهي مطروح (فيديو)

05:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»