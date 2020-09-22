عاجل.. وفاة مدير التصوير سمير بهزان

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توفى في الساعات القليلة الماضية مدير التصوير سمير بهزان، وأعلن عن ذلك سمير سيف عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "سيف" قائلا: "البقاء لله اللهم يرحمك ويسكنك قسيح جناته وداعا استاذ سمير بهزان،مدير تصوير".





يذكر أن مدير التصوير سمير بهزان، قد فاز بجائزة التصوير عقب فيلم "بعد الالموقعى" وذلك في مهرجان القومي السينما في دورته الـ18.